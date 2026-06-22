Minik Hayaller Anaokulu'nda Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Minik Hayaller Anaokulu'nda Mezuniyet Coşkusu

Minik Hayaller Anaokulu\'nda Mezuniyet Coşkusu
22.06.2026 13:26
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde minik öğrenciler mezuniyet töreniyle eğitim hayatına veda etti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Minik Hayaller Anaokulu'nun 4-5 yaş grubu öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreniyle eğitim dönemini tamamlamanın heyecanını yaşadı.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet programında minik öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları gösterileri sahneleyerek izleyenlerden büyük alkış aldı. Renkli görüntülere sahne olan programa Anaokulu Müdürü Gamze Gürbüz, eğitmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program boyunca öğrencilerin sergilediği dans ve çeşitli etkinlikler beğeniyle takip edilirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Törenin sonunda mezun olan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinçlerini kutladı.

"Mezuniyet töreni ile içimiz buruk bir sevinç içerisinde"

Mezun olan öğrencilerdeki gelişimin, çocukları eğitim öğretim hayatına ne kadar daha iyi hazırlayabilmek için verdikleri mücadelenin bir örneği olduğunu belirten Denizli OSB Minik Hayaller Anaokulu Kurucu Müdürü Gamze Gürbüz, "Onları her gülüşü, her bir hareketi bizleri her zaman gururlandırdı ve onurlandırdı. Bu güzel süreçte emeği olan güzel öğretmen arkadaşlarıma ve sonrasında bize tüm desteğini ve anlayışını gösteren velilerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bu ilk adımlarını hep birlikte yürüterek bugünlere geldik ve artık 5 yaş ilkokulu hazırlık grubumuzun mezuniyet töreni ile içimiz buruk bir sevinç içerisinde heyecanlıyız. Çocuklarımızda içeride baya heyecanlılar. Sahneyi çocuklarımıza devrediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, mezuniyet programına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim yolculuklarında attıkları her adım, geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Anaokulumuzda eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklarımızı tebrik ediyor, onları bu süreçte özveriyle destekleyen öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Minik Hayaller Anaokulu'nda Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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