Minik öğrenciler ’gökyüzünden’ mesaj verdi - Son Dakika
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Minik öğrenciler ’gökyüzünden’ mesaj verdi

Minik öğrenciler ’gökyüzünden’ mesaj verdi
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Kayseri’de minik öğrenciler, Gazze’de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını uçurtmalarla gökyüzüne taşımak amacıyla ’uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın’ etkinliğinde buluştu.

Kayseri'de minik öğrenciler, Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını uçurtmalarla gökyüzüne taşımak amacıyla 'uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın' etkinliğinde buluştu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte farklı okullardan gelen öğrenciler, Filistin bayrağı ve farklı şekillerdeki bayrakları gökyüzüyle buluşturdu. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de, uçurtma uçurarak mesaj verdi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Esen, "Bugün 2026-2027 eğitim öğretim yılının 3. günündeyiz. Bütün çocuklarımızla beraber 81 ilde eş zamanlı olarak uçurtma şenliğini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl eğitim öğretim yılımız her yıl olduğu gibi bir ana temayla başladı. O da "Maarif'in Kalbinde Oyun" ana teması. Çocuklarımızı yıl boyunca yapacağımız etkinliklerle geleneksel oyunlarımızla tanıştırmak suretiyle onların hayatı anlamalarına, hayatı keyifli hale getirmelerine vesile olacağız. O etkinliklerin başında da çocuklarımızın hem bugünün dünyasına dikkatlerini çekmek, onların farkındalıklarını artırmak için yine bakanlığımızın talimatları doğrultusunda "uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" mottosuyla bugün Millet Bahçesi'nde bir uçurtma şenliği gerçekleştiriyoruz. Çocuğun olduğu yerde masumiyet vardır, çocuğun olduğu her yerde barış vardır, huzur vardır, saflık vardır, insanlığın en saf yanı aslında çocuktur, çocukluktur. İşte bu düşünceden hareketle bu uçurtma şenliği ile birlikte çocuklarımızın farkındalığını artırmak istiyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu da katıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Eğitim, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Minik öğrenciler ’gökyüzünden’ mesaj verdi - Son Dakika

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