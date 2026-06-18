Tercan'da miniklerin okuma bayramı coşkusu - Son Dakika
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Tercan'da miniklerin okuma bayramı coşkusu

Tercan\'da miniklerin okuma bayramı coşkusu
18.06.2026 21:11  Güncelleme: 21:15
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Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Mehmet Kutsi Begdeş İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Mamahatun Külliyesi Kervansarayı'nda düzenlenen Okuma Bayramı'nda ilk okuma-yazma başarılarını şiir, dans ve gösterilerle kutladı. Programa belediye başkanı, kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Mehmet Kutsi Begdeş İlkokulu öğrencileri, düzenlenen "Okuma Bayramı" programında ilk okuma-yazma başarılarını coşkuyla kutladı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan okulun 1. sınıf öğrencileri için tarihi Mamahatun Külliyesi Kervansarayı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Minik öğrenciler, hazırladıkları şiirler, dans gösterileri ve sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrencilerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı.

Programa Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Etkinlikte konuşan 1/A sınıfı öğretmeni Şerife Aytemür, bir yıl boyunca verilen emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin harfleri tanıyarak başladıkları eğitim yolculuğunda bugün okuyup anlayabilen ve kendini ifade edebilen bireyler haline gelmelerinden gurur duyduklarını söyledi.

Aytemür, Okuma Bayramı'nın yalnızca harfleri öğrenmenin değil, sabrın, azmin, emeğin ve birlikte başarmanın da kutlandığı özel bir gün olduğunu ifade ederek, programın gerçekleşmesinde emeği bulunan öğrencilere, velilere ve okul çalışanlarına teşekkür etti.

Okul Müdürü Muhammet Diler ise öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Bugün onların eğitim yolculuğundaki ilk adımlarına hep birlikte şahitlik ettik. Bu anlamlı gün, yarınlarımız adına umut verici bir başlangıçtır." dedi.

Program kapsamında öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken, veliler çocuklarının ilk okuma-yazma sürecindeki gelişimlerine tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Okuma Bayramı, ikramların sunulması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Tercan'da miniklerin okuma bayramı coşkusu - Son Dakika

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