Miran, Başakşehir saldırısı sonrası 21. Milli Eğitim Şürası acilen toplanmalı dedi - Son Dakika
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Miran, Başakşehir saldırısı sonrası 21. Milli Eğitim Şürası acilen toplanmalı dedi

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Miran, Başakşehir saldırısı sonrası 21. Milli Eğitim Şürası acilen toplanmalı dedi
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Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran, Başakşehir'de okulda yaşanan bıçaklı saldırı sonrası 21. Milli Eğitim Şürası'nın 'Okul Güvenliği' gündemiyle acilen toplanmasını istedi. Miran, günübirlik tedbirler yerine kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından okul güvenliği konusunda artık günübirlik tedbirlerle yetinilemeyeceğini belirterek, 21. Milli Eğitim Şürası'nın "Okul Güvenliği" gündemiyle acilen toplanması çağrısında bulundu. Miran, "Artık her olaydan sonra yeni bir tedbir açıklayıp birkaç gün sonra eski düzene dönme dönemi sona ermelidir. Çocuklarımızın can güvenliği için geçici değil, kalıcı ve kesin çözümler üretmek zorundayız" dedi.

Okulun yalnızca eğitim verilen bir bina olmadığını vurgulayan Miran şöyle konuştu:

"Bir çocuğumuzu okula gönderirken aklımızda 'Acaba başına bir şey gelir mi?' sorusu olmamalıdır. Okul kapısı, çocuklarımızın kendilerini en güvende hissetmesi gereken yer olmalıdır. Eğer çocuklarımız okulda bile korunamıyorsa burada yalnızca bir güvenlik açığından değil, bütüncül bir sistem probleminden söz etmek gerekir."

Miran, okul güvenliğinin yalnızca kapıda görev yapan personel sayısının artırılmasıyla çözülemeyeceğini belirterek; rehberlik, psikososyal destek, aile eğitimi, dijital risklerle mücadele, okul çevresinde güvenlik ve erken uyarı mekanizmalarının birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Şiddet okulda başlamıyor

Şiddetin kaynağının yalnızca okul içerisinde aranmasının yanlış olduğunu ifade eden Miran, "Şiddet okulda başlamıyor. Aileden, sosyal çevreden, akran ilişkilerinden ve kontrolsüz dijital içeriklerden beslenen riskler okulun kapısından içeri giriyor. O nedenle çözüm de sadece okulun içerisinde aranamaz" dedi.

Miran, riskli davranışların ortaya çıkmadan fark edilmesini sağlayacak ulusal bir erken uyarı ve müdahale sistemi kurulması gerektiğini belirterek, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların güçlendirilmesini istedi.

Güvenlik personeli geçici değil kalıcı olmalı

Okullarda güvenlik ve bahçe görevlilerinin istihdamının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirten Miran, personelin yalnızca okul kapısında bekleyen kişiler olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. "Bu personel düzenli eğitimlerden geçirilmeli, kriz anında ne yapacağını bilmeli, riskli davranışları fark edebilecek donanıma sahip olmalıdır. Okul güvenliği profesyonel bir alan olarak ele alınmalıdır. Çocuklarımızın güvenliği geçici projelere veya dönemsel uygulamalara bırakılamaz."

Miran ayrıca okul çevrelerinde düzenli ve görünür kolluk devriyelerinin artırılması, okul giriş-çıkışlarının etkin biçimde denetlenmesi ve kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların okul güvenliği konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Miran, ancak yaşanan son olayların kapsamlı ve kalıcı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi.

Miran, 21. Milli Eğitim Şürası'nın "Okul Güvenliği" gündemiyle acilen toplanması çağrısını yineleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Eğitim, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları; eğitim sendikaları, öğretmenler, veliler, öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları aynı masada buluşmalıdır. Bu toplantı yalnızca konuşma toplantısı olmamalıdır. Şüradan; takvimi, bütçesi, sorumluları ve denetim mekanizması belirlenmiş bir Okul Güvenliği Eylem Planı çıkmalıdır."

Eylül ayında da yedi bakanlığın katılımıyla çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Kaynak: İHA
BaşakşehirGüvenlikAntalyaGüncelEğitimSon Dakika

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