BŞEÜ (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi) öğrencileri, misvak kıllı mekanik titreşimli diş fırçası tasarımıyla katıldıkları ulusal yarışmada ikincilik ödülü elde etti.

OSTİM Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 2026 Ulusal Buluş ve Tasarım Fikirleri Yarışması'na (UBUTA) katılan BŞEÜ öğrencileri, "NEXORA: Misvak Kıllı Mekanik Titreşimli Diş Fırçası" isimli projeleriyle tasarım tescili kategorisinde ikinciliğe layık görüldü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur'un akademik danışmanlığında, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Lalezar Eker ve Nehir Tılıç tarafından geliştirilen proje, doğal malzemeleri ağız ve diş sağlığına yönelik teknolojik çözümlerle bir araya getirdi. 'Geleceğin Buluşları OSTİMTech'te Şekilleniyor' temasıyla düzenlenen yarışmada ön değerlendirmeyi geçen proje, 25 Kasım 2026 tarihinde yapılan proje pazarında sergilendi.

Söz konusu tasarım, OSTİM Teknik Üniversitesi, MÜSİAD, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile patent firmalarının temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi ve ikincilik ödülünü aldı.