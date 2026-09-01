MSKÜ’lü diş hekimleri geleceğe uğurlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ, Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Z. Doruk Alp, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende, dönem birincisi Dt. Sena Nazlıcan Güler mezuniyet konuşması yaparak, MSKÜ'den mezun olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Genç meslektaşlarına başarı ve mutluluk dileyen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ ise öğrencilerini tebrik ederek; etik değerlere bağlı, bilimsel gelişmeleri takip eden ve topluma fayda sağlayan başarılı hekimler olacaklarına olan inancını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Dt. Sena Nazlıcan Güler'e diploması takdim edildi ve mezunlar adına kütüğe plaket çakıldı. Tören, mezuniyet belgesi takdimi ve diş hekimliği yemini edilmesi ile devam etti. 33 öğrenci diş hekimi yeminini ederek mesleklerine ilk adımı attı.