MSKÜ Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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MSKÜ Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni

MSKÜ Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni
15.06.2026 17:22
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MSKÜ Mühendislik Fakültesi, 2025-2026 mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı.

MSKÜ Mühendislik Fakültesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında mezun olan öğrencilerini düzenlenen törenle yeni meslek yaşamlarına uğurladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, 12 Haziran Cuma günü Kampüs Açık Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Törene Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülgen, akademik ve idari personel, mezun öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Törende konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülgen, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek mezunlara meslek yaşamlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından Fakülteyi birincilikle tamamlayan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmad Zameer Nazari'ye ve bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Daha sonra mezun öğrenciler bölümler halinde sahneye davet edilerek belgelerini öğretim üyelerinin elinden aldı.

Mezun öğrencilerin keplerini hep birlikte havaya fırlattığı tören, öğrenciler ve ailelerinin yaşadığı gurur ve sevinçle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MSKÜ Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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