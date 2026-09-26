Muğla İtfaiyesi, Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi personeline yangın tatbikatı yaptı - Son Dakika
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Muğla İtfaiyesi, Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi personeline yangın tatbikatı yaptı

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Muğla İtfaiyesi, Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi personeline yangın tatbikatı yaptı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi iş birliğiyle Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi personeline yangın güvenliği eğitimi ve tatbikat düzenlendi. Eğitim ve tatbikatla personelin yangın ve acil durumlara hazırlık seviyesinin artırılması hedeflendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle, Bakanlığın talimatları doğrultusunda Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik yangın güvenliği eğitimi ve tatbikat gerçekleştirildi.

Yangınlara karşı farkındalığın artırılması ve yangınlara karşı etkin müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, personele yangın anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimde, yangın sırasında doğru ve güvenli şekilde hareket edilmesi, yangının büyümeden kontrol altına alınması için alınması gereken önlemler ile yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim kapsamında personelin muhtemel bir yangın durumunda karşılaşabileceği risklere karşı hazırlıklı olması ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerini uygulayabilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterilirken, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımına ilişkin personele pratik bilgiler aktarıldı. Gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat ile Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görev yapan personelin yangın güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, muhtemel yangın ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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