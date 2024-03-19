Muş Belediyesi, Lise Öğrencilerine Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Muş Belediyesi, Lise Öğrencilerine Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi

Muş Belediyesi, Lise Öğrencilerine Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi

Muş Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına yönelik düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ücretsiz deneme sınavıyla öğrencilere destek olmayı hedefliyor. 4 bin 500 öğrencinin katıldığı deneme sınavında Belediye Başkanı Feyat Asya, öğrencilere başarılar diledi.

19.03.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Belediyesi, kentteki lise son sınıf öğrencileri ve mezunlarına destek olmak amacıyla ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında faaliyetlerini sürdüren belediye, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi hazırlıklarına katkı sağlıyor.

Kentteki liselerde eğitim gören 12'nci sınıf öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlenen deneme sınavına 4 bin 500 öğrenci katıldı. Deneme sınavı öncesi, sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Muş Belediyesi, 4.500 Öğrenciye Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi

Başkan Asya, yaptığı açıklamada, belediyenin özellikle eğitim-öğretim noktasında öğrencilere destek verme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Gençlerimize sahip çıkmak ve onları desteklemek adına belediye olarak her zaman hizmetinizde olduğumuzu belirtmek isterim. Üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilerimize önemli katkılar sunacağına inandığımız bu tür faaliyetleri düzenli olarak sürdürüyoruz. İnşallah bu çalışmalar öğrencilerimizin sınavlarda başarılı olmasına vesile olur" şeklinde konuştu.

Başkan Asya, deneme sınavının Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenmesine rağmen Muş'taki öğrencilere ücretsiz olarak sunulduğunu belirterek, öğrencilere başarı ve kolaylıklar dileyerek okuldan ayrıldı. Muş Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle gençlerin eğitim hayatına destek olmaya devam edeceği ifade edildi.

Muş Belediyesi, Feyat Asya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Muş Belediyesi, Lise Öğrencilerine Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de öğrenciler tarih dersini 1500 yıllık kilisede işledi
    12:18 Kayseri'de öğrenciler tarih dersini 1500 yıllık kilisede işledi

    Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sınıfım Kayseri projesi kapsamında öğrenciler, Tol Kilisesi'nde tarih dersi aldı. Çanakkale Savaşı'nı öğrenen öğrenciler, tarihi mekanda ders işlemenin keyfini yaşadı.

  • Depremzede genç denize atlayarak intihar etti
    11:37 Depremzede genç denize atlayarak intihar etti

    Trabzon'da sahilde cansız bedeni bulunan Rezzan Yel'in cep telefonuyla yakın arkadaşına 'Hakkını helal et' mesajı attığı ve intihar ettiği belirlendi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Yel'in, Kahramanmaraş depremleri sonrası ailesiyle Trabzon'a yerleştiği ortaya çıktı.

  • Eskişehir'de 130 Okul Servisi Denetlendi, 2 Araça Cezai İşlem Uygulandı
    11:04 Eskişehir'de 130 Okul Servisi Denetlendi, 2 Araça Cezai İşlem Uygulandı

    Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 130 okul servisi kontrol edildi. Denetimler sonucunda kusurlu bulunan 2 araç ve sahibine 4 bin 641 TL para cezası kesildi.

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, Bilecik Sanayi Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay ile buluştu
    10:48 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, Bilecik Sanayi Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay ile buluştu

    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, Bilecik Sanayi Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay ile bir araya geldi. Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen programda, Ay sanayi gelişimi ve Ar-Ge projelerinin öneminden bahsetti.

  • Hanönü Halk Eğitimi Merkezi'nde Yeni Hizmet Binası Açıldı
    10:25 Hanönü Halk Eğitimi Merkezi'nde Yeni Hizmet Binası Açıldı

    Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezine tahsis edilen yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Binada el sanatları, dokuma ve dikiş-nakış atölyeleri yer alacak. Ayrıca Gökçeagaç kilimi dokuması da burada devam edecek. Açılışa Kaymakam Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran ve İlçe Müftüsü Ekrem Yılmaz katıldı. Açılış sonrasında kursiyerlerin el sanatı ürünleri sergisi gezildi ve Kaymakam Değirmenci, kursiyerlere başarılar diledi.


12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:00 Erkan Baş: Zan ’Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi Erkan Baş: Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi
10:56 Otomobil otobüs durağına daldı 4 ölü, 5 yaralı Otomobil otobüs durağına daldı! 4 ölü, 5 yaralı
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
12:00 Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi
11:37 Depremzede genç denize atlayarak intihar etti Depremzede genç denize atlayarak intihar etti
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
11:34 Görüntü Türkiye’den Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti
11:10 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, ’içici memur’ verildiği iddia edildi 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, 'içici memur' verildiği iddia edildi
10:56 Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler’e demediğini bırakmadı Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler'e demediğini bırakmadı
10:37 Rusya’da Altın Madeninde Kaya Düşmesi: 13 İşçi Mahsur Rusya'da Altın Madeninde Kaya Düşmesi: 13 İşçi Mahsur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 12:30:05. #1.12#
SON DAKİKA: Muş Belediyesi, Lise Öğrencilerine Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement