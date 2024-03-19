Muş Belediyesi, Lise Öğrencilerine Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi

Muş Belediyesi, kentteki lise son sınıf öğrencileri ve mezunlarına destek olmak amacıyla ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında faaliyetlerini sürdüren belediye, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi hazırlıklarına katkı sağlıyor.
Kentteki liselerde eğitim gören 12'nci sınıf öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlenen deneme sınavına 4 bin 500 öğrenci katıldı. Deneme sınavı öncesi, sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Başkan Asya, yaptığı açıklamada, belediyenin özellikle eğitim-öğretim noktasında öğrencilere destek verme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Gençlerimize sahip çıkmak ve onları desteklemek adına belediye olarak her zaman hizmetinizde olduğumuzu belirtmek isterim. Üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilerimize önemli katkılar sunacağına inandığımız bu tür faaliyetleri düzenli olarak sürdürüyoruz. İnşallah bu çalışmalar öğrencilerimizin sınavlarda başarılı olmasına vesile olur" şeklinde konuştu.
Başkan Asya, deneme sınavının Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenmesine rağmen Muş'taki öğrencilere ücretsiz olarak sunulduğunu belirterek, öğrencilere başarı ve kolaylıklar dileyerek okuldan ayrıldı. Muş Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle gençlerin eğitim hayatına destek olmaya devam edeceği ifade edildi.
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