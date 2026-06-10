Muş\'ta Tarihi Kahramanlar Canlandırıldı

Muş'ta "Köklerden Geleceğe Tarihi Kahramanlar" programında öğrenciler, Türk tarihine damga vuran önemli şahsiyetleri canlandırdı.

Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Köklerden Geleceğe Tarihi Kahramanlar" programı düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Türk tarihinin önemli isimlerini sahnede canlandırdı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Türk tarihine yön veren kahramanların canlandırıldığı etkinlikte, şiir ve çeşitli sahne performansları da sergilendi. Tasarruf tedbirleri kapsamında 25 bin öğrenciye dağıtılan kumbaralarda biriken paralarla temin edilen kitaplar öğrencilere dağıtıldı. Programda Türk Kızılay Muş Şubesi ise katılımcılara ve öğrencilere ikramda bulundu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, bakanlık olarak temel görevlerinin çocukları vatanına ve milletine hayırlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak temel görevimiz, evlatlarımızı vatanına, milletine hayırlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek; köklerinden aldığı değerleri benimseyip, özümseyerek geleceğe sağlam bir adımla ilerlemelerini sağlamaktır. İşte bunu gerçekleştirmeye çalışırken, eğitim öğretimin temelinde yer alan kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve kültürel bir nesil yetiştirmek amacıyla kütüphanelerimizi zenginleştirmekteyiz. Bu süreçte Suat Turgut hocamın, değerlerimizi öğretme adına tarihimizde ve insanlık tarihinde yer almış kıymetli yazarların çocuklarımıza örnek olması, onlardaki aidiyet duygusu ve özgüveni pekiştirmesi açısından yazmış olduğu eserler kıymetlidir. Bugün de bu kıymetli eserleri okuyan öğrencilerimizin hazırladığı sahne performansını hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

Muş'ta yaklaşık 25 bin ilkokul öğrencisine kitap dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Muş İl Başkanı Gökmen Taylan, "Bizler, Kitap Kumbara Projesi kapsamında tasarruf tedbirlerini artırmak ve çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 25 bin adet kumbara dağıtımı yapılmıştır. Proje ile çocuklarımızın popüler kültürün etkisinde kalmalarının önüne geçmek, vatan kahramanlarını tanımalarını sağlamak ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerini azaltmak hedeflenmektedir" diye konuştu.

Projeye destek veren Kenan Taylan ise "Muş'ta kırtasiye hizmeti vermekteyiz. Düzenlenen bu programa katkı sunmak amacıyla imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız, Muş'ta okuma etkinliğini ve kitap okuma alışkanlığını daha da artırmaktır" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda yazar Suat Turgut, öğrencilerle bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. - MUŞ