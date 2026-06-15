Muş'ta Yıl Sonu Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Muş'ta Yıl Sonu Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Muş\'ta Yıl Sonu Etkinliği Büyük İlgi Gördü
15.06.2026 13:50
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Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan yıl sonu etkinliği, öğrencilerin projeleriyle dikkat çekti.

Muş'un Bulanık ilçesindeki Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu etkinliği büyük ilgi gördü.

Program kapsamında okul bünyesinde bulunan farklı alanlarda öğrencilerin hazırladığı ürünler ve projeler sergilendi. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, etkinlik alanını ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi. Sergide yer alan ürünler hakkında öğretmenlerden ve öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Koşansu, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abdulkerim Dağdeviren, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle geleceğe hazırlandığını belirtti. Dağdeviren, "Bugün burada sadece bir yıl sonu etkinliği değil, aynı zamanda mesleki eğitimin toplumla buluşmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmaları sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini artırırken, yeteneklerini ortaya koymalarına da katkı sağlıyor" dedi.

Yıl sonu programı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri ve kostüm defilesi de büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sergilediği performanslar katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, yapılan gösterilerin ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Muş'ta Yıl Sonu Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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