MUSKİ, Seydikemer\'de muhtarlarla bir araya geldi

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Muğla genelinde muhtarlarla gerçekleştirdiği buluşmalar kapsamında Seydikemer'de toplantı düzenledi. MUSKİ'den yapılan açıklamada, Ahmet Aras'ın 'Yerelde en hızlı çözüm ortağımız muhtarlarımızdır' vizyonu doğrultusunda muhtarlarla bir araya gelinmeye devam edildiği belirtildi.

Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Meltem Sibel Tekeoğlu Kurtuluş, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanı Doğan Ayan ve ilgili yetkililer katıldı. Muhtarlarla gerçekleştirilen buluşmada, 2026 yılı içinde yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. Öte yandan toplantıda muhtarların talep, öneri ve görüşleri de dinlendi. Bu sayede mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan sahadan alınarak hizmetlerin daha etkin planlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

MUSKİ'den yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın 'Yerelde En Hızlı Çözüm Ortağımız Muhtarlarımızdır' vizyonu doğrultusunda Muğla genelinde muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Seydikemer muhtarlarımızla bir araya gelerek 2026 yılında yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında muhtarlarımıza detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca muhtarlarımızın talep, öneri ve görüşlerini de dinleyerek yerelde ihtiyaç duyulan hizmetlerin daha etkin planlanmasına katkı sunmalarını sağladık. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını doğrudan sahadan alarak projelerimizi daha güçlü ve daha doğru bir şekilde şekillendirmeye hız kesmeden devam ediyoruz" denildi. - MUĞLA