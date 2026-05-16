Muslu\'da velilere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele ve İlk Yardım" semineri düzenlendi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde Şehit Salih Tosun İlköğretim Okulu'nda, öğrenci velilerine yönelik "Bağımlılıkla Mücadele ve İlk Yardım" konulu geniş kapsamlı bir bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nevzat Ay tarafından organize edilen Muslu Belediye Başkanı Fırat Kabadayı'nın da katılım sağladığı programda, alanında uzman isimler tarafından velilere önemli konularda sunumlar yapıldı. Seminer kapsamında; Dr. Seval Ertürk tarafından "Ev Kazalarının Önlenmesi ve İlk Yardım", Uzm. Dr. Aysen Ustaömer tarafından ise "Sağlıklı Dijital Araçlar ve Medya Kullanımı" başlıklı eğitimler verildi. Ayrıca Psikolog ve Sosyolog Havva Orhan da uzmanlık alanı çerçevesinde velilerle bir araya gelerek sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğe; Muslu Belediye Başkanı Fırat Kabadayı, İlçe Sağlık Müdürü Gamze Özyaman, Okul Müdürü Serçin Adıgözel Süerdem, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. - ZONGULDAK