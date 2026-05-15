Çorum'da uyuşturucu operasyonu: Kelepçeli şüpheli kaçtı, kısa sürede yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da uyuşturucu operasyonu: Kelepçeli şüpheli kaçtı, kısa sürede yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Çorum\'da uyuşturucu operasyonu: Kelepçeli şüpheli kaçtı, kısa sürede yakalandı
15.05.2026 09:19  Güncelleme: 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çorum\'da uyuşturucu operasyonu: Kelepçeli şüpheli kaçtı, kısa sürede yakalandı
Haber Videosu

Çorum'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra kelepçeli halde kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Çorum'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra kelepçeli halde kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Operasyonda 4 bin 158 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Bahar 6'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamete operasyon düzenledi. Adrese yönelik operasyonda M.D. ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. 

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANIP, GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin gözaltına alınması sırasında yaşanan arbedede M.D., kelepçeli halde polis ekiplerinden kaçıp ara sokaklara yöneldi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yağmurlu havada mahallede geniş çaplı çalışma yapan polis ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede Maden İş 4'üncü Sokak'ta yakalayıp yeniden gözaltına aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyonda yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve 4 bin 158 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da uyuşturucu operasyonu: Kelepçeli şüpheli kaçtı, kısa sürede yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:30:18. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da uyuşturucu operasyonu: Kelepçeli şüpheli kaçtı, kısa sürede yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.