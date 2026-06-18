Narman\'da eğitsel bahar şenliği

Erzurum'un Narman ilçesinde "Eğitsel Bahar Şenliği" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Narman Yerel Eylem Grubu iş birliğinde düzenlenen Eğitsel Bahar Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bilim, teknoloji, zeka oyunları ve öğrencilerin hazırladığı projelerin bir araya geldiği şenlik, ilçede eğitim adına renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu.

Programa Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Tam, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM