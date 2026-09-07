Nazilli'de ders kitapları için depo denetimi yapıldı, öğrencilere zamanında ulaştırılacak - Son Dakika
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Nazilli'de ders kitapları için depo denetimi yapıldı, öğrencilere zamanında ulaştırılacak

Nazilli\'de ders kitapları için depo denetimi yapıldı, öğrencilere zamanında ulaştırılacak
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Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ders kitaplarının bulunduğu depoyu ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Kitapların okullara zamanında ve düzenli ulaştırılması için yürütülen süreç değerlendirildi, emek veren personele teşekkür edildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Nazilli'de öğrencilerin ders kitaplarına zamanında ulaşması için hazırlıklar sürüyor. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, okullara dağıtılacak ders kitaplarının bulunduğu depoyu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin kullanımına sunulacak ders kitaplarının bulunduğu depoda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, kitapların okullara ulaştırılması için yürütülen hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Depodaki çalışmaların yanı sıra kitapların okullara zamanında ve düzenli bir şekilde ulaştırılması amacıyla yürütülen süreç değerlendirildi. Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve sorunsuz şekilde başlaması için yapılan hazırlıkların önemine dikkat çekildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner, ders kitaplarının öğrencilere zamanında ulaştırılması için emek veren personele teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Nazilli, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nazilli'de ders kitapları için depo denetimi yapıldı, öğrencilere zamanında ulaştırılacak - Son Dakika

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