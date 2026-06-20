Nevşehir Emniyet'ten Sınav Desteği - Son Dakika
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Nevşehir Emniyet'ten Sınav Desteği

Nevşehir Emniyet\'ten Sınav Desteği
20.06.2026 11:43
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Polis, YKS öncesi 11 öğrenciyi zamanında sınava ulaştırarak mağduriyeti önledi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için adeta seferber oldu. Polis ekipleri, 11 öğrencinin sınava zamanında girmelerini sağladı.

Sınav sabahı kent genelinde sınav merkezlerine giden öğrenciler ve aileleri nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Özellikle sınav saatine kısa süre kala bazı ana arterlerde oluşan araç yoğunluğuna trafik ekipleri anında müdahale ederek, ulaşımın aksamamasını sağladı. Trafik polisleri tarafından yapılan yönlendirmeler sayesinde öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşmaları için gerekli tedbirler alındı. Kentte yaşanan trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

Kimliğini kaybettiği ya da yanında bulundurmadığı için sınava girişte sorun yaşayan öğrencilerin yardımına da polis ekipleri koştu. Emniyet ekipleri, öğrencileri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne ulaştırarak, geçici kimlik belgesi almalarını sağladı. Sınava geç kalma riski bulunan öğrenciler de polis ekipleri tarafından çeşitli noktalarda karşılanarak, resmi araçlarla sınava girecekleri okullara ulaştırıldı. Emniyet ekipleri, 11 öğrenciye destek verdi.

Sınav süresince okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirlerini sürdüren Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı. Veliler ve öğrenciler, sınav günü gösterdikleri duyarlılık ve desteklerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür ettiler. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Nevşehir, Trafik, Eğitim, Yaşam, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nevşehir Emniyet'ten Sınav Desteği - Son Dakika

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