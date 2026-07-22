Nilüfer\'de "Engelsiz Kariyer Merkezi" kuruluyor

Nilüfer Belediyesi uluslararası bir kuruluşla birlikte özel bireylere mesleki beceriler kazandırarak onları iş hayatına hazırlayacak "Engelsiz Kariyer Merkezi" projesi için imzaları attı.

Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak amacıyla önemli bir projeye daha imza attı. Nilüfer Belediyesi yaptığı protokol ile Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin bir katı tam donanımlı bir kariyer merkezine dönüştürüyor.

Protokol kapsamında, Nilüfer Belediyesi'nin Barış Mahallesi'nde bulunan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin 3'üncü katında kurulacak olan "Engelsiz Kariyer Merkezi", engelli bireylere yönelik çeşitli atölyeler aracılığıyla mesleki eğitimler verecek.

İmzalanan iş birliği protokolüne göre; Nilüfer Belediyesi merkez için gerekli mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerini hazırlayarak, inşaatın kontrolörlük hizmetlerini yürütecek ve merkezin işletilmesini sağlayacak. Projelere uygun olarak merkezin kaba inşaatını, mobilya ve donanım tefrişatını bağış yapan kurum üstlenecek.

Engel durumuna dayalı ayrımcılığın ve fırsat eşitsizliklerinin azaltılmasının amaçlandığı proje kapsamında kurulacak merkezde mesleki edindirme programlarıyla, özel bireylerin bireysel ve toplumsal olarak güçlenmesi, iş becerileri kazanması ve istihdama katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Halk Evi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen protokol törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile dernek üyeleri katıldı.

Protokol öncesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, önemli bir iş birliğine imza atıldığını hatırlatarak, ailelerin de ihtiyaç duyduğu bu projeye sağladıkları katkı nedeniyle dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Açıklamaların ardından iş birliği protokolü imzalandı. - BURSA