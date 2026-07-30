NÖHÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin yeni binası eğitim öğretime hazırlanıyor - Son Dakika
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NÖHÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin yeni binası eğitim öğretime hazırlanıyor

NÖHÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin yeni binası eğitim öğretime hazırlanıyor
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi için inşa edilen yeni hizmet binasında çalışmalar yüzde 97 oranında tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi için inşa edilen yeni hizmet binasında çalışmalar yüzde 97 oranında tamamlandı.

Modern altyapıya sahip bina, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Temmuz 2024'te yapımına başlanan Spor Bilimleri Fakültesi yeni binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaatın Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 97 seviyesine ulaştığını belirten Rektör Uslu, çalışmaların tamamlanma aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Uslu, "Spor Bilimleri Fakültemizin bugün itibarıyla yüzde 97'sinin tamamlandığını gördük. Bu bakımdan hem yüklenici firmaya hem de yapı işleri daire başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte son derece modern altyapıya sahip bu binada eğitim görecekler" dedi.

Yeni binanın üniversiteye ve Niğde'ye hayırlı olmasını dileyen Uslu, projenin hayata geçirilmesine katkı sunanlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

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