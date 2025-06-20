Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Unal Yasar:

Bu bina üniversite adı altında ülkede her türlü terörü estiriyor ama ne var ki halkımız hala sessiz zalimi oynuyor. Bunlar birde dünya kadar maaş alıyorlar ve ülkede eğitim ondan sıfır. Daha dün biri yarışmada ''44'den 30 çıktı kaç kalır'' cevabını veremedi ya.