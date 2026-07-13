ODÜ, Öğrenci Memnuniyetinde 10. Sırada - Son Dakika
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ODÜ, Öğrenci Memnuniyetinde 10. Sırada

ODÜ, Öğrenci Memnuniyetinde 10. Sırada
13.07.2026 10:58
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Ordu Üniversitesi, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2026 Raporu'nda 10. sırada yer aldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ), lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2026 Raporu sonuçlarına göre 126 devlet üniversitesi arasında 10'uncu sırada, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan üniversiteler arasında geçen yıl 1'inci sırada olan yerini korudu.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere toplamda 200 üniversite dahil edildi. ODÜ, lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve yaklaşık 65 bin öğrenci görüşünün alındığı araştırmanın genel memnuniyet sıralamasına göre 200 üniversite arasında geçen yıl 26'ncı sırada olan yerini 25'inci sıraya, 126 devlet üniversitesi arasında ise geçen yıl 11'inci sırada olan yerini bu yıl 10'uncu sıraya yükseltti.

Karadeniz Bölgesi'ndeki liderliğini korudu

Öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişi, öğrenme imkanı ve kaynaklarının zenginlik düzeyi ile kişisel gelişim ve kariyer desteği alanlarında öğrencilerin memnuniyetlerini araştırıldığı TÜMA 2026 Raporu'nun genel memnuniyet sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 21 üniversite arasında geçen yıl 1'inci sırada olan yerini korudu.

TÜMA 2026 kapsamında öğrencilerin değerlendirmeleri doğrultusunda oluşturulan memnuniyet endeksinde ODÜ, Yerleşke Deneyimi, Kariyer Gelişimi ve Akademik Destek başlıklarında 80 puanın üzerinde performans sergileyerek A düzeyinde değerlendirildi. Araştırmada yer alan diğer boyutlarda da Türkiye ortalamasının üzerinde puan alan ODÜ, öğrenci memnuniyetindeki güçlü performansını sürdürdü.

"Elde ettiğimiz bu başarı öğrenci odaklı yaklaşımımızın bir göstergesi"

Elde edilen bu başarının öğrenci odaklı eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu ifade eden Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, "Üniversite olarak eğitim-öğretim, araştırma ve sosyal yaşam alanlarındaki çalışmalarımızı öğrencilerimizin memnuniyetini merkeze alan bir anlayış ile sürdürmekteyiz. Üniversitemizin TÜMA 2026 sonuçlarında Karadeniz Bölgesi'ndeki liderliğini koruması ve Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasında yer alması öğrenci memnuniyetindeki istikrarlı başarı grafiğimizin somut bir göstergesidir. Bu başarıya katkı sunan tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ODÜ, Öğrenci Memnuniyetinde 10. Sırada - Son Dakika

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