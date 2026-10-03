Öğrenciler Kurtuluş Yolu\'nda Atatürk\'ün izini akademisyenlerle takip etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Kültürel Miras Alanlarının Sınıf Dışı Eğitimde Kullanımı: Samsun Kurtuluş Yolu" projesi çerçevesinde Türkiye'nin farklı üniversitelerinden Samsun'a gelen öğrenciler, Milli Mücadele'nin önemli duraklarını akademisyenlerden yerinde dinledi. Akademisyenler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a geldikten sonra geçtiği ve konakladığı güzergahları öğrencilere sahada anlattı.

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Ali Uzun, OMÜ Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Mutlu Kaya, OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nden Öğr. Gör. Dr. Ercan Yalçın, OMÜ Mimarlık Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Selçuk ile Ardahan Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Leman Albayrak, öğrencilere Kurtuluş Yolu'nun tarihi ve kültürel önemini anlattı.

Atatürk'ün kahve içtiği yerde ders anlattılar

Program kapsamında öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a geldikten sonra geçtiği güzergah üzerindeki önemli noktaları ziyaret etti. Atatürk'ün kahve içtiği lokasyonda gerçekleştirilen arazi uygulamasında akademisyenler, öğrencilere bölgenin tarihi geçmişi ve Milli Mücadele açısından taşıdığı önemi anlattı. Öğrenciler ayrıca Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya giderken geçtiği güzergahı takip ederek dönemin izlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Doç. Dr. Faruk Aylar, Kurtuluş Yolu'nun önemli bir güzergah olduğunu belirterek, "Kurtuluş Yolu kapsamında gerçekten önemli bir güzergah. Burada bulunduğumuz yer, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan Havza'ya giderken aracının bozulduğu yer olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla biz de o günkü koşulları, o günkü şartları öğrencilerimize yaşatmak, o milli ve manevi duyguları öğrencilerimize kazandırabilmek amacıyla bu güzergah boyunca bu tür etkinliklerde bulunuyoruz" dedi.

Öğrenciler, Milli Mücadele'nin izlerini takip etti

Seyahat kapsamında Mustafa Kemal Paşa'nın konakladığı Çakallı Han'ı da ziyaret ettiklerini belirten Aylar, "Seyahatimizde, Mustafa Kemal Paşa'nın konakladığı Çakallı Han'a gittik. Oradan Havza'da bugünkü etkinliğimizi tamamladık. Temel amacımız, dediğimiz gibi, kültürel faaliyetlerle bu tarzdaki güzergahların hem ülke tanıtımına katkı sağlaması hem Samsun turizmine katkı sağlaması, gençlerimizin milli ve manevi olarak bilinçlenmesini hedeflemektir" diye konuştu.

TÜBİTAK 2237-A kapsamında gerçekleştirilen proje, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülüyor. Farklı üniversitelerden 13 akademisyenin görev aldığı programda öğrencilere teorik eğitimlerin yanı sıra müze ziyaretleri ve arazi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Kurtuluş Yolu'nun tarihi, coğrafi, eğitsel ve turistik özellikleri disiplinler arası yaklaşımla ele alınıyor.