Öğrenciler Şehit Alican Öztürk’ün kabri başında dualarla andı - Son Dakika
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Öğrenciler Şehit Alican Öztürk’ün kabri başında dualarla andı

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Öğrenciler Şehit Alican Öztürk’ün kabri başında dualarla andı
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Karabük Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okullarına ismi verilen şehit polis memuru Alican Öztürk’ü kabri başında dualarla andı.

Karabük Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okullarına ismi verilen şehit polis memuru Alican Öztürk'ü kabri başında dualarla andı.

Şırnak'ta teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Alican Öztürk'ün aziz hatırasını yaşatmak, öğrencilerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek ve vatan sevgisi bilincini pekiştirmek amacıyla anma programı gerçekleştirildi. 5000 Evler Şehitliği'nde düzenlenen programa; İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız, şehit Alican Öztürk'ün ailesi, okul yöneticileri, öğretmenler ve 5. sınıf öğrencileri katıldı.

Anma programında, okula yeni başlayan 5. sınıf öğrencileri okullarına ismi verilen şehit Alican Öztürk'ü tanımaları, şehitlerin fedakarlıklarını kavramaları ve vatan sevgisi, saygı, vefa ve minnet duygularını içselleştirmeleri hedeflendi.

Programda, şehit Alican Öztürk'ün kabri başında Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek dualar okundu. Ardından İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş ve öğrenciler tarafından şehitlerin kabrine güller bırakıldı. Şehitlikte bulunan şehitlerin kabirleri de ziyaret edilerek dualarla yad edildi.

Kaynak: İHA
GüvenlikKarabükEğitimPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Öğrenciler Şehit Alican Öztürk’ün kabri başında dualarla andı - Son Dakika
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