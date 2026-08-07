Öğrencilerden Anlamlı Bağış - Son Dakika
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Öğrencilerden Anlamlı Bağış

Öğrencilerden Anlamlı Bağış
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Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarıyla hafızlık kursunun inşaatına bağışta bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Puset Polvan İlköğretim Okulu Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında biriktirdikleri harçlıklarını hafızlık Kur'an kursunun inşaatına bağışladı.

Ünye İlçe Müftülüğü'ne bağlı Puset Polvan İlköğretim Okulu Yaz Kur'an Kursu öğreticisi İmren Aytak rehberliğinde eğitim alan öğrenciler, kendi harçlıklarından biriktirdikleri paraları ilçede yapımı devam eden yeni hafızlık Kur'an kursunun inşaatına bağışladı. Öğrenciler, topladıkları anlamlı yardımı hocaları İmren Aytak eşliğinde Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ı makamında ziyaret ederek teslim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İlçe Müftüsü Baycan, çocukların küçük yaşta yardımlaşma ve infak bilinci kazanmasının son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Öğrencileri, ailelerini ve eğitmenlerini tebrik eden Baycan, anlamlı bağışın hafızlık kursunun tamamlanmasına manevi anlamda büyük bir güç kattığını ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sonra erdi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrencilerden Anlamlı Bağış - Son Dakika

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