Öğrencilere Resim Yarışması: 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan'

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) iş birliği ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışması düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; çocukların milli savunma bilincinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vatan savunmasındaki rolüne dair farkındalıklarının artırılmasına yönelik resim yarışması düzenleniyor. İki bakanlığın iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışmasında eserler 25 Mayıs'a kadar okul idarelerine teslim edilecek.

Yarışmayla, öğrencilerin milli ve manevi değerler konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alabilecekleri görev ve kariyer alanlarına ilişkin ilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesi, genç kuşaklarla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kalıcı bir bağ kurulması ve vatan ile bayrak sevgisinin sanatsal ifade yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

21 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı resmi ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencileri kapsayan yarışmaya katılım gönüllülük esasına bağlı ve ücretsiz olacak. Yarışma takvimine göre eserlerin okul müdürlüklerine teslimi için son tarih 25 Mayıs olarak belirlenirken, dereceye giren eserler 21 Ağustos'ta ilan edilecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve velileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'ya davet edilecek, ödül töreni ve sergi programına katılacak.

ANKARA'DA MİSAFİR EDİLECEKLER

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Hayaller renkleniyor, kahramanlık resimlere yansıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen, 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışmasıyla çocuklarımız; bayrak sevgisini, vatan aşkını ve Mehmetçik'e duydukları gururu çizimleriyle anlatacak. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yarışmada dereceye giren öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara'da misafir edilecek" denildi.