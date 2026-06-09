Öğrencilere Süt Tüketiminin Önemi Anlatıldı - Son Dakika
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Öğrencilere Süt Tüketiminin Önemi Anlatıldı

Öğrencilere Süt Tüketiminin Önemi Anlatıldı
09.06.2026 10:23
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Düzce'deki etkinlikte öğrencilere süt ve gıda güvenliği üzerine eğitim verildi.

DÜZCE (İHA) – Dünya Süt Günü ve Süt Haftası etkinlikleri kapsamında TOBB İlkokulu öğrencilerine süt tüketiminin önemi, gıda güvenilirliği ve gıda israfının önlenmesi konularında eğitim verildi.

Dünya Süt Günü ve Süt Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Merkez ilçedeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sütün insan sağlığı üzerindeki etkileri, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimindeki önemi ile süt ve süt ürünlerinin yeterli ve dengeli beslenmedeki yeri anlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından interaktif yöntemlerle gerçekleştirilen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Soruları ve etkinliklere katılımlarıyla programa aktif şekilde dahil olan öğrenciler, sütün faydaları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Program sonunda öğrencilere süt ikram edildi. Etkinlik kapsamında ayrıca "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafının Önlenmesi" konularında da eğitim verildi. Öğrencilere güvenilir gıdanın önemi, gıdaların doğru şartlarda saklanması, etiket bilgilerinin incelenmesi, son tüketim tarihlerine dikkat edilmesi ve gıda israfının çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri hakkında bilgiler aktarıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerle çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme, süt tüketimi, gıda güvenilirliği ve gıda israfının önlenmesi konularında bilinçlendirilmesi hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, Düzce, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrencilere Süt Tüketiminin Önemi Anlatıldı - Son Dakika

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