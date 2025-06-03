Öğretmenlerin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sonuçlar 'personel.meb.gov.tr' adresi üzerinden görüntülenebiliyor. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecekleri belirtildi.