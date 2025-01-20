Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı

Eğitim

Hindistan'da bir devlet okulunun müdürü ve kadın öğretmen, okul ofislerinde uygunsuz davranışlarda bulunurken çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Chittorgarh'daki okulun müdürünün, kadın personel ile birden fazla kez öpüşürken, sarılırken ve uygunsuz davranışlarda bulunurken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

Başka bir görüntüde ise müdürün, okuldaki masasında otururken rahat bir şekilde tütün çiğnediği görülüyor. Son günlerde kaydedildiği bildirilen bu görüntüler, müdürün okul içerisinde tekrarlanan uygunsuz davranışlarını gözler önüne serdi.

Olayla ilgili açıklama yapan Bölge Eğitim Müdürü Rajendra Sharma, "Ön soruşturma tamamlandı. Hem müdür hem de öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma süresince görev yerleri, mevcut konumlarından 50 kilometre uzağa taşındı" dedi.

Sharma ayrıca, "Bir soruşturma komisyonu oluşturuldu ve eyalet yetkililerinden gelecek tüm talimatlara uyacağız" ifadelerini ekledi.