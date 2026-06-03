Oltu'da Bilim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oltu'da Bilim Şenliği Düzenlendi

Oltu\'da Bilim Şenliği Düzenlendi
03.06.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu'daki bilim şenliğinde öğrenciler 30 proje sergileyerek tarihi karakterleri canlandırdı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan bilim şenliğinde, fen bilimlerinden matematiğe, sosyal bilimlerden Türkçeye kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okulun 3. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen bilim şenliğinde, öğrencilerin hazırladığı 30 proje sergilendi. Şenliğin açılış kurdelesi Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Okul Müdürü Salih Yeşilyurt ve okul müdürlerinin katılımıyla kesildi.

Etkinlikte öğrenciler, Erzurum ve Oltu'nun önemli tarihi şahsiyetlerinden Kara Fatma, Nene Hatun, Kazım Karabekir, Yusuf Ziya Bey ve Yasin Haşimoğlu karakterlerini canlandırarak ziyaretçilere tarihi bir atmosfer yaşattı.

Öğrencilerin hazırladığı projeler protokol üyeleri ve davetliler tarafından ilgiyle incelendi. Kaymakam Mustafa Çelik, stantları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, projeler hakkında bilgi aldı ve çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Bilim şenliği, projelerin gezilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Etkinlik, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Kültür, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Oltu'da Bilim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Gün gelir, devran döner Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

16:08
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
16:06
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı
Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 16:35:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Oltu'da Bilim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.