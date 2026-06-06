Oltu MYO 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Oltu MYO 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı

Oltu MYO 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı
06.06.2026 15:36
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Atatürk Üniversitesi Oltu MYO'da 153 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Törende, başarı belgeleri dağıtıldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen törende 153 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zekariye Akkuş yaptı. Oltu Meslek Yüksekokulu'nun 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi'nin ilk ilçe birimi olarak eğitim hayatına başladığını hatırlatan Akkuş, bu yıl 30. dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin iki yıllık eğitim sürecinin ardından mezun olarak yeni hayatlarına adım attıklarını belirten Akkuş, "Bugün öğrencilerimize vereceğimiz diploma yalnızca tamamlanan bir eğitimin belgesi değil, aynı zamanda üstlenecekleri sorumlulukların ve yeni başlangıçların da sembolüdür. Mezun olan tüm öğrencilerimizi kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum." Dedi.

Öğrencilerin eğitim sürecinde emeği geçen akademik ve idari personele, ailelere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Akkuş, bu yıl 153 öğrenciyi mezun edeceklerini ifade etti. Törende öğrenciler adına konuşan okul birincisi Melek Güneş, eğitim hayatları boyunca kendilerine destek veren akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti. Güneş, konuşmasının ardından mezuniyet geleneği kapsamında yaş kütüğüne plaket çaktı. Programda konuşan Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ise mezuniyet törenlerinin hayatın önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, öğrencilerin ve ailelerinin gurur gününe ortak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Konuşmaların ardından okul birincisi Melek Güneş'e plaketini Kaymakam Mustafa Çelik takdim etti. Bölüm birincilerine de protokol üyeleri tarafından plaket verilirken, mezun öğrencilere başarı belgeleri dağıtıldı.

Törenin sonunda öğrenciler, hep birlikte ondan geriye sayarak keplerini havaya fırlattı ve mezuniyet coşkusunu yaşadı. Öte yandan mezuniyet etkinlikleri kapsamında Oltu Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Sergi Salonu'nda açılan serginin küratörlüğünü Öğretim Görevlileri Ferdi Ayaz ve Efsun Ersoy üstlendi. Sergide öğrencilerin iki yıllık eğitim sürecinde hazırladığı baskı resim, pul tasarımı, reklam fotoğrafçılığı, afiş ve çeşitli grafik tasarım çalışmaları yer aldı. Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Ferdi Ayaz, öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin başarılı ve nitelikli çalışmalar olduğunu belirterek, serginin öğrencilerin eğitim sürecindeki gelişimlerini yansıttığını ifade etti.

Mezuniyet programı, öğrencilerin orkestra eşliğinde halay çekip eğlenmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Oltu MYO 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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