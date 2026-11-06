OMÜ'de kuşaklararası buluşma 55-75 yaş arası öğrencileri gençlerle buluşturdu - Son Dakika
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OMÜ'de kuşaklararası buluşma 55-75 yaş arası öğrencileri gençlerle buluşturdu

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OMÜ\'de kuşaklararası buluşma 55-75 yaş arası öğrencileri gençlerle buluşturdu
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OMÜ Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 55-75 yaş aralığındaki öğrenciler gençlerle bir araya geldi. Buluşmada yaşam deneyimleri ile gençlerin bilgi ve bakış açıları paylaşıldı, kuşaklararası iletişim güçlendirilmek istendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi projesi kapsamında, farklı kuşaklardan öğrencilerin bir araya geldiği kuşaklararası buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi öğrencileri ile gençleri ortak bir öğrenme ve paylaşım ortamında buluşturan etkinliğe, Sosyal Hizmet Bölümü proje ekibinde yer alan doktora öğrencileri Araştırma Görevlileri Fatma Dilmen ve Merve İbrahimoğlu ile yüksek lisans öğrencileri İrem Orman, Ruveyda Yıldız ve Emine Elzem Çöpçü katıldı.

Kuşaklararası dayanışmayı güçlendirmek, deneyim paylaşımını artırmak ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından öğrenciler bir araya gelerek düşüncelerini ve yaşam deneyimlerini paylaştı.

Buluşmada, 55-75 yaş aralığındaki Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi öğrencilerinin yaşam deneyimleri ile genç öğrencilerin bilgi ve bakış açıları bir araya geldi. Etkinlik, katılımcıların birbirlerini daha yakından tanımalarına ve kuşaklararası iletişimin geliştirilmesine katkı sağladı.

55-75 yaş aralığındaki bireylerin fiziksel, bilişsel ve sosyal iyi oluşlarını desteklemeyi, aktif yaş almayı teşvik etmeyi ve yaşam boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan OMÜ Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi, düzenlediği etkinliklerle farklı kuşaklar arasındaki etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen buluşmada, öğrenmenin her yaşta devam eden bir süreç olduğu vurgulanırken farklı kuşakların bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmasının toplumsal dayanışmaya sağladığı katkıya dikkat çekildi.

Etkinlik, kuşaklararası iletişimin güçlendirilmesi, karşılıklı öğrenmenin desteklenmesi ve üniversite bünyesinde dayanışma kültürünün geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma olarak tamamlandı.

Kaynak: İHA
EğitimYaşamSon Dakika

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