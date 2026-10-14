OMÜ'de üç fakültenin akademik kurulları Rektör Aydın'ın katılımıyla toplandı - Son Dakika
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OMÜ'de üç fakültenin akademik kurulları Rektör Aydın'ın katılımıyla toplandı

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OMÜ\'de üç fakültenin akademik kurulları Rektör Aydın\'ın katılımıyla toplandı
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik, İlahiyat ve Eğitim fakültelerinin akademik kurulları, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın katılımıyla toplandı. Toplantılarda eğitim-öğretim süreçleri, bilimsel araştırmalar ve akademik hedefler ele alındı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik, İlahiyat ve Eğitim Fakültelerinin akademik kurul toplantıları, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantılarda fakültelerin akademik faaliyetleri, eğitim-öğretim süreçleri ve bilimsel araştırma çalışmaları ele alındı. Mevcut çalışmalar ve akademik hedefler değerlendirilirken eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü. Ayrıca akademik faaliyetlerin geliştirilmesi, fakültelerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve gelecek dönemde yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, fakülte yönetimleri ve akademisyenlerle yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantılara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz katıldı. Mühendislik Fakültesi toplantısına Dekan Prof. Dr. Yıldıray Topçu, İlahiyat Fakültesi toplantısına Dekan Prof. Dr. Faruk Sancar, Eğitim Fakültesi toplantısına ise Dekan Prof. Dr. Hamza Çalışıcı da katılım sağladı.

Fakültelerin akademik ve idari personelinin de yer aldığı toplantılar, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiGüncelEğitimRektörAydınSon Dakika

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