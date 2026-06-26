OMÜ Tıp Fakültesi\'nden 365 Yeni Doktor Mezun Oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olan 365 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreniyle Türkiye'nin sağlık ordusuna katıldı. Hem gurur hem de duygusal anların yaşandığı törende yeni hekimler, yıllar süren zorlu eğitimin ardından meslek yemini ederek diplomalarını aldı.

OMÜ Tıp Fakültesi 48. Dönem Mezuniyet Töreni, Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende, Türkçe Tıp Programı'ndan 295, İngilizce Tıp Programı'ndan ise 70 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Törende Türkçe Tıp Programı dönem birincisi Zeynep Sarı Diri ile İngilizce Tıp Programı dönem birincisi Mert Ali Yıldırım, başarı belgeleri ve diplomalarını aldıktan sonra fakülte kütüğüne isimlerini çaktı. Daha sonra konuşma yapan Diri ve Yıldırım, mezuniyetlerine uzanan süreçte kendilerine destek olan ailelerine ve akademisyenlere teşekkür etti. Birinci olan Diri, sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Öte yandan, törende 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Sena Yıldız da anıldı. Öğrenci arkadaşları, mezuniyet alanındaki bir sandalyeye Yıldız'ın fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile çiçek bırakarak vefa örneği sergiledi.

"Zorluklarınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Törende İlk olarak konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, "Tıp eğitimi, yalnızca bilgi edinme değil; sabır, özveri ve empatiyle yoğrulmuş bir yaşam biçimi kazanma sürecidir. Sizler de bu sürecin her aşamasını büyük bir gayret ve özveriyle tamamladınız. Tıp, sürekli gelişen, değişen ve dönüşen bir alandır. Geleceğin tıbbının bugünkünden çok farklı olacağı ve hekimlerin de bu değişime uyum sağlaması gerektiği açıktır. Bilimsel gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Bu nedenle, öğrenme sürecinizin burada sona ermediğini; aksine, asıl şimdi başladığını asla unutmayın. Kendinizi sürekli yenilemeli, araştırmalı, sorgulamalı ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmalısınız. Modern tıbbın bizlere sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak, geleceğin dünyasına yön vermek adına etkin bir rol üstlenmeli ve bu yolda daima birlikte olmalıyız. Unutmayın ki Ondokuz Mayıs Üniversitesi sizin yuvanızdır ve daima öyle kalacaktır. İdeallerinize ulaşma yolunda sizlere fırsatlar sunmaya, mutluluğunuzu paylaşmaya ve zorluklarınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

"OMÜ'nün gözbebeği fakültelerinden biri"

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ise "Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin göz bebeği fakültelerinden biri, hiç kuşkusuz Tıp Fakültesi'dir. Üniversitemizde toplam 19 fakülte bulunmaktadır. Bu fakültelerin 18'i insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Tıp Fakültesi ise doğrudan insan hayatına dokunan, insan sağlığını merkeze alan bir eğitim kurumudur. Burada çok nitelikli bir eğitim aldınız. Ancak önünüzde uzmanlık eğitimi gibi önemli süreçler bulunuyor. Sonrasında ise yapay zekanın, büyük verinin ve hızla gelişen teknolojilerin şekillendirdiği yeni bir dünyada görev yapacaksınız. Bu değişime ayak uyduran, kendini sürekli geliştiren hekimler olarak sizlerle birlikte çok daha iyi noktalara ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, mezun olmaya hak kazanan 365 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet belgelerini alan taze doktorlar daha sonra 'Hekimlik Andı'nı okudular. Hekimlik Andı okunduktan sonra kep fırlatma merasimi ile tören sona erdi. - SAMSUN