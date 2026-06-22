OMÜ, URAP Dünya Sıralaması\'nda 24\'üncü oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı tarafından açıklanan 2025-2026 Dünya Sıralaması'nda Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ'nün bilimsel üretim gücünün her geçen yıl daha da görünür hale geldiğini söyledi.

Dünya genelinde en yüksek akademik performansa sahip 3 bin 776 üniversitenin değerlendirildiği URAP Dünya Sıralaması, makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği göstergeleri esas alınarak hazırlanıyor.

OMÜ, Türkiye'den sıralamaya giren 129 üniversite arasında 24'üncü oldu

Akademik performans göstergelerine göre hazırlanan URAP 2025-2026 Dünya Sıralaması'nda OMÜ, dünya genelinde 1324'üncü sırada yer alırken, Türkiye'den sıralamaya giren 129 üniversite arasında 24'üncü oldu. Bu sonuçla OMÜ, bilimsel üretkenlik, araştırma kapasitesi ve akademik görünürlüğüyle Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında yer alma başarısı gösterdi.

OMÜ son beş yılda 208 basamak yükseldi

URAP verilerine göre OMÜ, son yıllarda dünya sıralamasındaki yükselişini istikrarlı biçimde sürdürdü. 2022 yılında dünya genelinde 1532'nci sırada yer alan OMÜ; 2023'te 1485'inci, 2024'te 1409'uncu, 2025'te 1381'inci ve 2026'da 1324'üncü sıraya yükseldi. Böylece OMÜ, son 5 yıllık süreçte dünya sıralamasında toplam 208 basamak ilerleme kaydetti. Türkiye sıralamasında da başarılı bir performans sergileyen OMÜ, 2022 yılında 26'ncı sırada yer alırken 2025-2026 döneminde 24'üncü sıraya yükselerek akademik performansındaki gelişimi ulusal ölçekte de ortaya koydu.

"OMÜ'nün bilimsel üretim gücü her geçen yıl daha da görünür hale geliyor"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, URAP 2025-2026 Dünya Sıralaması'nda elde edilen başarının, üniversitenin araştırma odaklı gelişim vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Rektör Aydın, "Üniversitemizin URAP Dünya Sıralaması'nda Türkiye'de ilk 25 üniversite arasında yer alması ve dünya sıralamasında son beş yılda 208 basamak yükselmesi, akademik üretkenliğimizin, araştırma kapasitemizin ve uluslararası görünürlüğümüzün güçlendiğini göstermektedir. OMÜ olarak bilimsel yayın kalitesini artıran, disiplinler arası çalışmaları teşvik eden, ulusal ve uluslararası iş birliklerini geliştiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, öğrencilerimize ve idari personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akademik üretkenlik ve araştırma performansı değerlendirildi

Üniversitelerin araştırma performansını objektif bibliyometrik veriler üzerinden değerlendiren sıralama, bilimsel yayınların niceliğinin yanı sıra niteliğini, atıf etkisini ve uluslararası akademik iş birliklerini de dikkate alıyor. OMÜ, 2025-2026 URAP Dünya Sıralaması'nda elde ettiği dereceyle bilimsel üretim kapasitesini, araştırma odaklı gelişimini ve uluslararası akademik görünürlüğünü güçlendirmeye devam ettiğini gösterdi. - SAMSUN