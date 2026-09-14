ÖSYM, 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandığını kaydetti.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: İHA
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