Patnos\'ta polis memuru Şahin, yüzlerce öğrenciye çanta ve kırtasiye ulaştırdı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaptığı hayır işleriyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin, hayırseverlerin de desteğiyle yüzlerce öğrencinin yüzünü güldürdü.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmayan Mustafa Şahin, hayırseverlerle birlikte öğrencilere çanta ve çeşitli kırtasiye malzemeleri ulaştırdı.

Eğitim hayatına yeni bir heyecanla başlayan öğrenciler, kendilerine hediye edilen çanta ve kırtasiye malzemelerini büyük bir sevinçle karşıladı. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, anlamlı destek aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Yaptığı hayır çalışmalarıyla tanınan Mustafa Şahin'in, hayırseverlerle dayanışma içerisinde gerçekleştirdiği bu anlamlı destek, Patnos'ta eğitim ve yardımlaşma adına güzel bir örnek oldu.

Yüzlerce öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına daha büyük bir mutlulukla başlamasına vesile olan Şahin ve hayırseverler, çocukların yüzündeki tebessümün en güzel karşılık olduğunu belirtti.