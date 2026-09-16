Patnos'ta polis memuru Şahin, yüzlerce öğrenciye çanta ve kırtasiye ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Patnos'ta polis memuru Şahin, yüzlerce öğrenciye çanta ve kırtasiye ulaştırdı

Patnos\'ta polis memuru Şahin, yüzlerce öğrenciye çanta ve kırtasiye ulaştırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hayır işleriyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi ulaştırdı. Yeni eğitim öğretim yılında yüzlerce öğrencinin sevincine ortak olan destek, aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaptığı hayır işleriyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin, hayırseverlerin de desteğiyle yüzlerce öğrencinin yüzünü güldürdü.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmayan Mustafa Şahin, hayırseverlerle birlikte öğrencilere çanta ve çeşitli kırtasiye malzemeleri ulaştırdı.

Eğitim hayatına yeni bir heyecanla başlayan öğrenciler, kendilerine hediye edilen çanta ve kırtasiye malzemelerini büyük bir sevinçle karşıladı. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, anlamlı destek aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Yaptığı hayır çalışmalarıyla tanınan Mustafa Şahin'in, hayırseverlerle dayanışma içerisinde gerçekleştirdiği bu anlamlı destek, Patnos'ta eğitim ve yardımlaşma adına güzel bir örnek oldu.

Yüzlerce öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına daha büyük bir mutlulukla başlamasına vesile olan Şahin ve hayırseverler, çocukların yüzündeki tebessümün en güzel karşılık olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Mustafa Şahin, Eğitim, Patnos, Polis, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Patnos'ta polis memuru Şahin, yüzlerce öğrenciye çanta ve kırtasiye ulaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
10:21
TikTok’ta tepki çeken bir skandal daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha
10:19
Galatasaray’da sabırlar taştı Son transferin testleri şok etti
Galatasaray'da sabırlar taştı! Son transferin testleri şok etti
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:43
Büyük ayıp Bellingham’dan MVP Arda Güler’e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
09:42
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu’ndan ilk yorum Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:30:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Patnos'ta polis memuru Şahin, yüzlerce öğrenciye çanta ve kırtasiye ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement