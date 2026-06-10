Pozantı\'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Adana'nın Pozantı ilçesinde Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler ve aileleri gökyüzünü renklendirdi.

Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu tarafından Pozantı İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen uçurtma şenliğine öğrenciler ve velileri yoğun ilgi gösterdi. "Aile Yılı ve Maarifin Kalbinde Çocuk Etkinlikleri" kapsamında, "Ailemle Buluşuyorum" faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve aileleri birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Gökyüzünü rengarenk uçurtmaların süslediği etkinlikte katılımcıların coşkusu dikkat çekti.

"Aile bağlarını güçlendiriyor"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu Müdürü Murat Karacan, aile katılımlı açık hava etkinliklerinin çocuk gelişimi ve aile içi ilişkiler açısından önemli olduğunu belirtti.

Karacan, "Uçurtma şenliği gibi etkinlikler çocukların motor, sosyal-duygusal ve bilmekle alakalı gelişimlerini desteklerken aynı zamanda aile içi bağları güçlendirmektedir. Pedagoji ve sosyoloji literatüründe bu tür faaliyetlerin olumlu etkileri sıkça vurgulanmaktadır" dedi.

"Dijitalleşmenin etkisini azaltıyor"

Modern yaşamın getirdiği dijitalleşme ve ekran bağımlılığı nedeniyle çocukların açık havada geçirdiği zamanın azaldığını ifade eden Karacan, uçurtma şenliği gibi etkinliklerin bu eksikliği gidermeye yönelik önemli bir pedagojik uygulama olduğunu kaydetti. - ADANA