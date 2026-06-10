Pozantı'da Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pozantı'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Pozantı\'da Uçurtma Şenliği Coşkusu
10.06.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu, uçurtma şenliğiyle aile bağlarını güçlendirdi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler ve aileleri gökyüzünü renklendirdi.

Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu tarafından Pozantı İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen uçurtma şenliğine öğrenciler ve velileri yoğun ilgi gösterdi. "Aile Yılı ve Maarifin Kalbinde Çocuk Etkinlikleri" kapsamında, "Ailemle Buluşuyorum" faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve aileleri birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Gökyüzünü rengarenk uçurtmaların süslediği etkinlikte katılımcıların coşkusu dikkat çekti.

"Aile bağlarını güçlendiriyor"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu Müdürü Murat Karacan, aile katılımlı açık hava etkinliklerinin çocuk gelişimi ve aile içi ilişkiler açısından önemli olduğunu belirtti.

Karacan, "Uçurtma şenliği gibi etkinlikler çocukların motor, sosyal-duygusal ve bilmekle alakalı gelişimlerini desteklerken aynı zamanda aile içi bağları güçlendirmektedir. Pedagoji ve sosyoloji literatüründe bu tür faaliyetlerin olumlu etkileri sıkça vurgulanmaktadır" dedi.

"Dijitalleşmenin etkisini azaltıyor"

Modern yaşamın getirdiği dijitalleşme ve ekran bağımlılığı nedeniyle çocukların açık havada geçirdiği zamanın azaldığını ifade eden Karacan, uçurtma şenliği gibi etkinliklerin bu eksikliği gidermeye yönelik önemli bir pedagojik uygulama olduğunu kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, Ahmet Oğuz, Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Pozantı'da Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:06:45. #7.13#
SON DAKİKA: Pozantı'da Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.