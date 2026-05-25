Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel'e Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından "fahri profesörlük" unvanı verildi. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın ardından bu unvanı Türkiye'den alan ikinci isim olan Gürel için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de tören düzenlendi.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel'e "fahri profesörlük" unvanı verildi. Törende Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı İsa Habibbeyli tarafından Prof. Dr. Gürel'e fahri profesörlük cübbesi giydirildi. Habibbeyli, Iğdır Üniversitesi'nin son yıllarda Türk dünyasıyla geliştirdiği akademik ilişkilerin dikkat çekici olduğunu belirterek, Gürel'in çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Ekrem Gürel ise, kendisine verilen unvandan büyük onur duyduğunu belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yaptı. Prof. Dr. Gürel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' dediği, Haydar Aliyev'in 'İki devlet, tek millet' sözleriyle ifade ettiği Azerbaycan'ın en köklü bilim kurumlarından birinden bu unvanı almak benim için büyük bir gururdur" dedi.

Iğdır Üniversitesi'nin Türk dünyasıyla ilişkilerine de değinen Gürel, üniversiteyi "Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısı" olarak konumlandırdıklarını belirterek, Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ile ortak akademik projeler ve öğrenci değişim programlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. - IĞDIR