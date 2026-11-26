Safranbolu Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yapımı tamamlanan Uygulama Otelinde, hizmete açılış öncesinde incelemelerde bulunuldu.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu ve Şube Müdürü Şenol Kurtipek, uygulama otelini ziyaret ederek tesisin mevcut durumu ve hizmete açılış süreci hakkında bilgi aldı. Toplam 42 odası bulunan uygulama otelinde; yüzme havuzu, çok amaçlı salon ve suit odalar yer alıyor. Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmelerine imkan sağlayacak olan tesisin, aynı zamanda Safranbolu'nun turizm potansiyeline ve konaklama kapasitesine katkı sunması hedefleniyor.