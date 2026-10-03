Sakarya Karasu'da açılan özel eğitim okulu 7 sınıfta 30 engelli öğrenciyi ağırlıyor - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da açılan özel eğitim okulu 7 sınıfta 30 engelli öğrenciyi ağırlıyor

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Sakarya Karasu\'da açılan özel eğitim okulu 7 sınıfta 30 engelli öğrenciyi ağırlıyor
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğitime başlayan Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe, 7 sınıfta 30 engelli öğrenciye eğitim veriyor. Sakarya'da üçüncü, kuzey bölgesinde tek olan okulda spor, ritim, oyun ve günlük yaşam becerileri etkinlikleri düzenleniyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğitim hayatına kazandırılan Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe, engelli öğrencilerin eğitim, sosyal gelişim ve günlük yaşam becerilerini destekliyor. Sakarya'da üçüncü, kuzey bölgesinde ise tek olan okulda 30 öğrenci eğitim görüyor.

Karasu'da engelli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini ağırlamaya başladı. Sakarya'da üçüncü, kuzey bölgesinde ise tek olma özelliği taşıyan okulda, 7 sınıfta 30 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarında akademik çalışmaların yanı sıra spor, ritim, oyun ve günlük yaşam becerilerine yönelik etkinliklere de yer veriliyor.

"Öğrencilerimize farklı bir dünya oluşturuyor"

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, okulun engelli öğrenciler açısından önemli bir imkan sunduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı, Sakarya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karasu Kaymakamlığının destekleriyle okulun eğitim hizmeti vermeye başladığını belirten Enşici, "Bu okul, burada öğrencilerimize farklı bir dünya oluşturuyor. Çocuklarımız burada çok eğleniyor. Burada yaptığımız etkinliklerle beraber öğrencilerimiz kendi dünyalarında güzel bir ortam oluşturuyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"En büyük gayemiz kendilerini değerli hissetmeleri"

Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe Okul Müdürü Tubanur Ünal Alıcı, okulda 30 öğrenciye eğitim verildiğini ifade etti. Sakarya'da üçüncü, kuzeyde ise tek olan okul olduğunu belirten Alıcı, "Burada yedi sınıfta 30 öğrenciye eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini okula ait hissetmeleri, değerli hissetmeleri, evlerine mutlu dönebilmeleri bizim en büyük gayemiz" diye konuştu.

Eğitim bireysel gelişim özelliklerine göre planlanıyor

Özel Eğitim Öğretmeni Zuhal Silanoğlu, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak eğitim programlarının oluşturulduğunu söyledi. Öğrencilerin akademik çalışmaların yanı sıra günlük yaşam becerileri ve sosyal gelişimleri açısından da desteklendiğini belirten Silanoğlu, "Spordan ritme, oyuna, gelişimsel özelliklere ve günlük hayata hazır bulunuşlarını desteklemeye kadar birçok alanda hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Ailelere de kolaylık sağlıyor"

Silanoğlu, öğrencileri hayata hazırlarken ilgi ve yeteneklerinin dikkate alındığını, eğitim planlarının sevgi ve ilgi temelinde oluşturulduğunu ifade etti. Öğrenci velisi Aysun Yavuzyiğit ise okulun çocukların gelişiminin yanı sıra ailelere de önemli kolaylık sağladığını dile getirdi. Yavuzyiğit, "Sadece eğitim açısından değil; çocuğumuzun kendini geliştirebilmesi, yeteneklerini keşfedebilmesi ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmesi açısından da çok büyük bir imkan sağladı" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı yakından takip edebiliyoruz"

Okulda veliler ile öğretmenler arasındaki iletişimin önemine değinen Yavuzyiğit, "Biz anneler de rahat bir ortamdayız. Öğretmenlerimizle sürekli iletişim, yardımlaşma ve dayanışma halindeyiz. Özel eğitim okulunun açılması bizim için çok önemli. Veliler, okulda çocuklarını yakından takip edebiliyor ve ihtiyaç halinde öğretmenlerle iletişim kurabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA
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