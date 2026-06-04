Salihli\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası coşkusu

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda her yıl kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesinde renkli bir program düzenlendi.

Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz açılış konuşmasını yaptı. Gürbüz, hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişim ve toplumsal kalkınma açısından önemine dikkat çekerek, kurslara katılan vatandaşlar ile usta öğreticilere teşekkür etti.

Programda konuşan Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ise hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaparak, bilgi ve becerilerin her yaşta geliştirilmesinin toplumsal gelişime önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Güldoğan, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yıl boyunca kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergiyi inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında halk oyunları ekibinin sahnelediği gösteri de izleyenlerden büyük beğeni topladı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, kursiyerlerin hazırladığı eserlerin sergilenmesi ve çeşitli gösterilerle devam etti. - MANİSA