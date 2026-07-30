Samsun\'a 2 Bin Kişilik Yurt İnşaatı Devam Ediyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 1 milyar 735 milyon TL maliyetli 2 bin kişilik Ondokuz Mayıs Öğrenci Yurdu'nun yapımına devam ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2025'te yeri teslim alınan, 1 milyar 735 milyon TL yaklaşık maliyetli 2 bin kişilik Samsun Ondokuz Mayıs Öğrenci Yurdu inşaatının sözleşmesi 9 Eylül 2025'te imzalandı. Tenzilat oranı yüzde 28 olan proje kapsamında 4 öğrenci bloğu (her biri zemin + 6 kat), 1 sosyal tesis, 1 kapalı spor salonu (zemin + 1 kat) ile 1 güvenlik giriş noktası yapılacak. Bu yatırımla Samsun'da yükseköğrenim görmekte olan öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut yurt kapasitesinin artırılması ve öğrencilerin daha modern, güvenli ve nitelikli yaşam alanlarında konaklamalarının sağlanması amaçlanıyor.

Yapımı devam eden yurdun sözleşmeye göre 30 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor.