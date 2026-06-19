Samsun\'da hafızlık icazet töreni

Samsun'da Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle icazet belgelerine kavuştu.

İlkadım İlçe Müftülüğü Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Kız Kur'an Kursu tarafından Hafızlık İcazet Töreni gerçekleştirildi. Hafızlık mertebesine ulaşan öğrenciler için düzenlenen programa aileler yoğun ilgi gösterdi.

Törende yapılan konuşmalarda, hafızlık müessesesinin dini ve kültürel hayattaki önemine vurgu yapılarak, gençlerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve hayatlarına rehber edinme yönündeki gayretlerinin toplum açısından büyük değer taşıdığı ifade edildi. Öğrencilerin eğitim sürecinde ortaya koyduğu azim ve fedakarlık da takdirle karşılandı. Programda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi. Eğitim sürecine katkı sunan öğreticilere ve öğrenci ailelerine de teşekkür edildi. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı. - SAMSUN