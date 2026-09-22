Samsun'da OKA destekli 60 saatlik CAD/CAM eğitimine katılan öğrenciler sertifika aldı - Son Dakika
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Samsun'da OKA destekli 60 saatlik CAD/CAM eğitimine katılan öğrenciler sertifika aldı

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Samsun\'da OKA destekli 60 saatlik CAD/CAM eğitimine katılan öğrenciler sertifika aldı
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OKA destekli, MEDİKÜM tarafından OMÜ-TTO iş birliğiyle yürütülen 60 saatlik CAD/CAM eğitimi, Samsun'daki öğrencilere sertifika verilmesiyle sona erdi. Program, öğrencilerin CAD/CAM yetkinliklerini güçlendirip medikal sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkıyı hedefledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Öğrencilere Yönelik CAD ve CAM Eğitimi Teknik Destek Projesi", düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Proje kapsamında Samsun'da öğrenim gören üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) alanlarındaki uygulamalı yetkinliklerinin geliştirilmesi ve medikal sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sağlanması hedeflendi.

Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) tarafından yürütülen ve OMÜ-TTO iş birliğiyle gerçekleştirilen 15 günlük, 60 saatlik eğitim programı, Öğr. Gör. Mücahit Coşkun ve Öğr. Gör. Emrah Dağtekin tarafından verildi.

Eğitimlerde öğrencilere SolidWorks, 2D çizim ve 3D modelleme, montaj uygulamaları, teknik resim ve ölçülendirme, CAD/CAM entegrasyonu, CNC üretim prensipleri ve gerçek parça üretimi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Programın tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, eğitime katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: İHA
TeknolojiSamsunEğitimSon Dakika

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