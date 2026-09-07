Samsun İlkadım'da Uyum Haftası'nda minik öğrenciler palyaço gösterisiyle karşılandı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da Uyum Haftası'nda minik öğrenciler palyaço gösterisiyle karşılandı

Samsun İlkadım\'da Uyum Haftası\'nda minik öğrenciler palyaço gösterisiyle karşılandı
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Samsun'da İlkadım İlkokulu'nda Uyum Haftası kapsamında okula yeni başlayan öğrenciler için palyaço gösterileri ve ikramlarla renkli bir program düzenlendi. Okul Müdürü Aydın Peker, etkinliklerle öğrencilerin okula ısınmasını ve veli-okul kaynaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Samsun'da İlkadım İlkokulu'nda Uyum Haftası çerçevesinde okula ilk kez gelen öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Palyaço gösterileriyle karşılanan öğrenciler, ikramlar ve süslemelerle okulun ilk gününde keyifli vakit geçirdi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen Uyum Haftası etkinlikleri kapsamında İlkadım İlkokulu'nda okula yeni başlayan öğrenciler ve velileri için renkli bir program hazırlandı. Okula gelen öğrencileri palyaço karşılarken, çeşitli gösterilerle minik öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı. Okulun giriş ve sınıfları balonlarla süslenirken, öğrenciler ve ailelerine pamuk şekeri ile patlamış mısır ikram edildi. Uzay temasıyla hazırlanan okul girişinde astronot, uzay mekiği ve farklı temalar kullanıldı.

"Meraklı çocuk, erdemli çocuk, mutlu çocuk"

İlkadım İlkokulu Müdürü Aydın Peker, Uyum Haftası kapsamında çocukların okula alışmasını ve veli-okul kaynaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler planladıklarını belirterek, "Bakanlığımızın yürüttüğü Maarif projesi kapsamında uyum haftasında çocuklarımızı okula alıştırmak ve veli-okul kaynaşmasını sağlamak için bir dizi etkinlik planladık. Mottomuz 'Meraklı çocuk, erdemli çocuk, mutlu çocuk'. Okulumuzun girişini astronot, 'gel gel' balonu, uzay mekiği ve diğer uzayla ilgili temalarla süsledik" dedi.

Öğrencileri velileriyle birlikte pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram ederek karşıladıklarını ifade eden Peker, "Palyaço gösterisi ile çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Birçok velimiz ve öğrencimiz böyle güzel bir etkinlik sunulduğu için çok memnun kaldılar. Özellikle öğrencilerin korkusunun geçtiğini, tedirgin olan ve ağlayan öğrencilerin okula ısındıklarını söylediler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Samsun İlkadım'da Uyum Haftası'nda minik öğrenciler palyaço gösterisiyle karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da Uyum Haftası'nda minik öğrenciler palyaço gösterisiyle karşılandı - Son Dakika
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