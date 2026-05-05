Şanlıurfa\'da Eğitime 4 Gün Ara

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün daha ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanan olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde hasara yol açtığı belirtilerek, "03.05.2026 tarihinde olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - ŞANLIURFA