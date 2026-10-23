Çapa\'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

İstanbul'un köklü sağlık kuruluşlarından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin Çapa'daki hastanesinde, kadın çalışanların tuvalette gizlice görüntülerinin çekildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

TUVALET KAPISININ ALTINDAN FLAŞ PATLADI

Star'ın haberine göre; olay, geçen hafta hastanenin acil cerrahi bölümündeki kadınlar tuvaletinde yaşandı. İddiaya göre tuvaleti kullanan bir hemşire, kapının altından telefon flaşının patladığını fark etti.

Durumdan şüphelenen hemşire, kapıyı açtığında elinde telefon bulunan bir erkek çalışanla karşılaştı. Şüpheliye müdahale eden hemşirenin, telefonuna da el koyduğu öne sürüldü.

TELEFONUNDAN ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde çok sayıda görüntü bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin yaklaşık 8 ay boyunca kadın sağlık çalışanlarını tuvalette benzer yöntemlerle gizlice görüntülediği iddia edildi.

Telefonunda bulunduğu belirtilen görüntüler ve olayın geçmişine ilişkin incelemeler soruşturma kapsamında sürüyor.

KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI EYLEM YAPTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastanedeki kadın sağlık çalışanları, kendilerinin de benzer şekilde gizlice görüntülenmiş olabileceği endişesini dile getirdi.

Hastane yönetiminin sorumluluk almasını isteyen çalışanlar, acil cerrahi biriminin önünde eylem düzenledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan erkek çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.