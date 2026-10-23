Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık - Son Dakika
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Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

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Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de kadrodan ayrılacak ilk isimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yönetimin, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Ognjen Mimovic ile yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta kadroya alınmasına rağmen süre bulamayan Sırp futbolcu için teklif beklendiği belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara transfer döneminin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlere yer açmak amacıyla bazı futbolcularla yollarını ayırmayı değerlendirdiği, ayrılık listesinin ilk sırasında ise Ognjen Mimovic'in bulunduğu iddia edildi.

İLK YOLCU MIMOVIC OLACAK

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Ognjen Mimovic'i gönderme kararı aldı. Sırp futbolcunun, teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almadığı ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞANS BULAMADI

Mimovic, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada maç kadrosunda bulunmasına rağmen forma şansı elde edemedi. İsmail Kartal'ın süre vermediği futbolcunun, devre arasında takımdan gönderilmesi planlanan ilk isim olduğu belirtildi.

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

YÖNETİM TEKLİF BEKLİYOR

Talisca'nın ayrılığı ve Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle orta sahaya takviye yapmayı planladığı belirtilen Fenerbahçe yönetiminin, Mimovic için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı. Sırp futbolcunun geleceğine ilişkin henüz resmi bir ayrılık açıklaması yapılmadı.

Transfer DönemiFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • erdal aydoğan erdal aydoğan:
    Babalarının parası değil sonuçta harcarlar 2 0 Yanıtla
  • Fikri Yılmaz Fikri Yılmaz:
    İsmail kartal'ın planlarını gördük 1 0 Yanıtla
  • Emre Gök Emre Gök:
    HABER NİTELİĞİ TAŞIMIYOR İSMAİL KARTAL I GÖSTEREREK MERAK UYANDIRMALARI ETİK DEĞİL 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Fenerbahçe'de değişen bir şey yok al gönder al gönder yaz boz tahtası. Bu düzen, bu sistemle 10 yıl daha şampiyon olamazsınız. yahu her yıl milyar euroları etrafa saçacağınıza kurun bir kadro bir iki yıl sabredin 1 0 Yanıtla
  • bilal altuntaş bilal altuntaş:
    Kaç kere şans verildide kullanamadı bu adam diğer basiretsizlere verilen şansın birazı buna verilse belki takımın değişmesi olacak teknik ekip ve yönetim bundan mı korkuyor 0 0 Yanıtla
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