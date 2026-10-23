Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Mehmet Vatandaş:

Fenerbahçe'de değişen bir şey yok al gönder al gönder yaz boz tahtası. Bu düzen, bu sistemle 10 yıl daha şampiyon olamazsınız. yahu her yıl milyar euroları etrafa saçacağınıza kurun bir kadro bir iki yıl sabredin