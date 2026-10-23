İstanbul\'da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında

İstanbul'da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'daki canlı bahis soruşturmasında tutuklu veri analisti O.B. ile bağlantılı 8 şüpheli, 23 Ekim'deki eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. O.B.'nin tenis ve voleybol maçlarında bahisleri 7 saniye gecikmeyle açıp ortaklarına skor sonrası oynattığı öne sürülüyor. MASAK, hesaplarında 192 milyon liralık hareket tespit etti.
İstanbul’da canlı bahis sistemini manipüle ettiği öne sürülen veri analistine yönelik soruşturma yürütüldüğü ve bu soruşturmanın da genişlediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan veri analistiyle birlikte çalıştığı belirlenen 8 kişi daha gözaltına alındı.
TENİS VE VOLEYBOL MAÇLARINDA 7 SANİYELİK OYUN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, spor verileri alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.’nin, başta tenis ve voleybol olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahsi 7 saniye gecikmeyle açtığı ifade edildi. Açıklamada, şüphelinin bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına, skor gerçekleştikten sonra bu bahisleri oynattığı öne sürüldü.
FİRMALAR 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI
Başsavcılığa göre şüpheli, Spordata ile bu firmanın çalıştığı spor bahsi şirketlerini toplamda 12 milyon lira zarara uğrattı. 21 Temmuz 2026'da yakalanarak gözaltına alınan O.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
MASAK RAPORUNDA 192 MİLYON LİRALIK HAREKET
Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliye ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu incelendi. İncelemede, O.B.’nin hesaplarında toplam 192 milyon liralık giriş-çıkış olduğu ve yüklü miktarda para transferi yapıldığı belirlendi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen çalışmalarda O.B. ile bağlantılı olduğu ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 23 Ekim 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
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