İstanbul\'da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında

İstanbul’da canlı bahis sistemini manipüle ettiği öne sürülen veri analistine yönelik soruşturma yürütüldüğü ve bu soruşturmanın da genişlediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan veri analistiyle birlikte çalıştığı belirlenen 8 kişi daha gözaltına alındı.

TENİS VE VOLEYBOL MAÇLARINDA 7 SANİYELİK OYUN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, spor verileri alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.’nin, başta tenis ve voleybol olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahsi 7 saniye gecikmeyle açtığı ifade edildi. Açıklamada, şüphelinin bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına, skor gerçekleştikten sonra bu bahisleri oynattığı öne sürüldü.

FİRMALAR 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

Başsavcılığa göre şüpheli, Spordata ile bu firmanın çalıştığı spor bahsi şirketlerini toplamda 12 milyon lira zarara uğrattı. 21 Temmuz 2026'da yakalanarak gözaltına alınan O.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

MASAK RAPORUNDA 192 MİLYON LİRALIK HAREKET

Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliye ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu incelendi. İncelemede, O.B.’nin hesaplarında toplam 192 milyon liralık giriş-çıkış olduğu ve yüklü miktarda para transferi yapıldığı belirlendi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalarda O.B. ile bağlantılı olduğu ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 23 Ekim 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.