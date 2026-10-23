Mersin'de meslek eğitim merkezlerine rüşvet operasyonu: 39 gözaltı, 22 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de meslek eğitim merkezlerine rüşvet operasyonu: 39 gözaltı, 22 tutuklama

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Mersin\'de meslek eğitim merkezlerine rüşvet operasyonu: 39 gözaltı, 22 tutuklama
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Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasında Mersin, Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 36 milyon 244 bin TL kamu zararı ve 8 milyon 749 bin TL rüşvet iddiasıyla yakalanan 39 kişiden 22'si cezaevine gönderildi. Şüpheliler arasında bazı okulların eski müdür ve müdür yardımcıları da bulunuyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına ilişkin polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.

36 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MESEM'lere yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına ilişkin çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında bazı MESEM okullarında iddia edilen suçlardan 36 milyon 244 bin 715 TL kamu zararına sebebiyet verildiği, 8 milyon 749 bin TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alındığı öne sürülen, birbiriyle bağlantılı 45 şahıs belirlendi. Devam eden çalışmalarda 45 şüpheliden 1'inin yakın zamanda vefat ettiği, 2'sinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi.

ESKİ OKUL MÜDÜRLERİ DE YAKALANDI

Diğer 42 şüphelinin yakalanması için Mersin merkez ve Silifke ilçesiyle Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da olduğu 39 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürülerek ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si isnat edilen suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Cezaevine gönderiyorsunuz da paralari alsaniz Fakirlere durumu zor olan Vatandaslara dagitsaniz daha hayirli olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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